Signature d’une convention de partenariat pour la promotion des jeunes sapeurs-pompiers

Ce matin, la mairie de Saint-Leu concrétise un peu plus son engagement pour la réussite et l’épanouissement des jeunes Saint-Leusiens en signant une convention de partenariat avec le SDIS 974, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 974 et les trois collèges de la commune, pour la création d’une section jeunes sapeurs-pompiers à Saint-Leu.



Une cérémonie solennelle en présence du Maire Bruno Domen, Nadège Bernon Adjointe au maire déléguée à la vie éducative, Marie-Claude Anamalé Adjointe au maire déléguée à la vie associative et des conseillers municipaux Elie Léar, Marjorie Lenclume, Jean-Paul Euzet.



Cette convention s’inscrit dans la continuité du plan de soutien et d’actions visant à l’amélioration des conditions de la jeunesse saint-leusienne, montrant ainsi la volonté de la mairie d’investir dans l’avenir de ces jeunes citoyens.



C’est donc naturellement que la ville accompagne la mise en place de cette section avec la dotation de moyens financiers à l’UDSP 974 pour permettre l’achat d’équipements individuels et la formation des animateurs.



Le maire, Bruno Domen, est fier d’annoncer plus de 120 inscrits aux épreuves de sélection qui se dérouleront fin mai pour l’écrit et début juin pour les épreuves sportives. Enfin, 18 jeunes de 5ème et 4ème seront recrutés (6 jeunes par collège afin de toucher tous les quartiers de la commune y compris les zones prioritaires tout en respectant la parité).



La mise en place de cette section jeunes sapeurs-pompiers permettra aux 18 jeunes recrues de découvrir le métier de pompier et d’en acquérir les compétences et les valeurs à travers les missions de solidarité et d’aide à la population qui leur seront données et pourquoi pas, créer des vocations. Assurée par l’UDSP 974, C’est l’Adjudant Bertrand Lebon, sapeur-pompier à Saint-Leu, qui aura la responsabilité de cette section.



Mais cette initiative va bien au-delà d’une formation sur 4 années. “Elle contribuera également à leur développement personnel, même s’ils ne choisissent pas cette voie car ils vont pouvoir acquérir des savoir-faire et savoir-être, tels que l’esprit d’équipe, la responsabilité, l’exemplarité, le respect, la persévérance et le dépassement, des qualités importantes pour réussir dans le monde du travail mais aussi dans le quotidien”expliquent de concert, le Lieutenant Josselin Myrtho, le maire Bruno Domen et le Colonel Stéphane Barthe.



Hier encore, Bruno Domen, maire de Saint-Leu remettait les certificats individuels de participation à la Journée Défense et Citoyenneté à des jeunes saint-leusiens, au Foirail, soulignant auprès d’eux, l’importance d’avoir de l’ambition et de viser l’excellence afin de garantir les meilleurs dispositions à l’entrée dans le monde du travail.



Saluons également la présence de Gilles Hubert, représentant du Département, du Lieutenant Patrick Lefèvre, chef du centre de secours de Saint-Leu, du Colonel Patrick Lallemand, médecin-chef de l’UDSP 974, ainsi que de Nadia Marie-Louise principale du collège marcel Goulette, Yoland Soupramanien principal du collège La Chaloupe et Jean-Luc Macé Principal du collège Pointe des Châteaux.



