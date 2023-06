Communiqué Signature d’une convention de partenariat entre la SPL Territo’Arts, le fonds de dotation Santé Solid’R et le CHU de La Réunion

Communiqué de presse relatif à la signature d’une convention de partenariat entre la SPL Territo’Arts, le fonds de dotation Santé Solid’R et le CHU de La Réunion : Par N.P - Publié le Jeudi 22 Juin 2023 à 11:56

Le CHU de La Réunion développe, depuis de nombreuses années, des actions de mécénat en partenariat avec près de 60 associations conventionnées. Avec le soutien de ses instances, en particulier de la Présidente du Conseil de Surveillance, Mme Huguette BELLO, et d’entreprises privées, le CHU de La Réunion a fait le choix d’articuler sa politique de mécénat autour d’un fonds de dotation, baptisé Fonds de dotation Santé Solid’R et qui a officiellement vu le jour en octobre 2021.



Ce fonds de dotation permet de développer et soutenir de nombreux projets et actions répondant à des objectifs communs : l’amélioration des conditions d’accueil et de vie au CHU de La Réunion, l’amélioration de l’accompagnement et du confort des patients pris en charge au sein de l’établissement, le soutien à l’innovation, le développement des projets culturels, et le soutien des projets éco-responsables. Plus de 50 projets sont ainsi à ce jour accompagnés et financés par le Fonds de Dotation du CHU.



En parallèle, la DAC, l’ARS Réunion, le Conseil Départemental et le Conseil Régional ont signé en février dernier une convention Culture et Santé, afin d’encourager le développement de projets culturels et artistiques en milieu de soins, au profit des usagers et des soignants des établissements concernés.



Dans ce cadre, la SPL Territo’Arts, représentée par sa présidente, Monique ORPHE, a souhaité s’associer à la fois au CHU de La Réunion et à son fonds de dotation, le Fonds Santé Solid’R, par la signature de deux conventions de partenariat hier, mercredi 21 juin 2023. Ces conventions dont l’ambition est de développer la présence de la culture à l’hôpital ont été signées par Mme Sabrina WADEL, Secrétaire Générale du CHU et Directrice du Fonds Santé Solid’R, en présence des représentants membres fondateurs du Fonds Santé Solid’R : Le Crédit Agricole de La Réunion, le groupe CRC et le groupe VINCI.

La signature de ces deux conventions pose l’ambition du développement d’actions culturelles au sein de l’établissement mais également hors des murs de l’hôpital. En effet, la participation à la vie culturelle est l’un des leviers d’action qui permet de réduire l’isolement des patients mais aussi d’apporter une valorisation personnelle et sociale à l’usager.



Les objectifs de ces conventions sont multiples :

- Aider au développement et au déploiement d’actions spécifiques favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap,

- Réduire l’isolement des personnes hospitalisées,

- Favoriser et encourager l’exercice des droits culturels des personnes accueillies en milieux de soin

- Faire de l’hôpital un lieu de manifestation culturelle, au bénéfice des patients mais aussi des professionnels de santé



Ces partenariats entre la SPL Territo’Arts et le CHU de La Réunion, d’une part, et son fonds de dotation Santé Solid’R, d’autre part, pourront prendre différentes formes :

- Organisation sur les différents sites du CHU de La Réunion de concerts et de spectacles,

- Faciliter l’accès aux patients du CHU de La Réunion aux spectacles et représentations organisés sur les sites de la Cité des Arts et de Château Morange,

- Mettre en place des actions de mécénat, de résidences artistiques et d’expositions au profit du CHU de La Réunion



La signature de ces conventions est une grande première à La Réunion et une première étape pour la SPL Territo’Arts et le CHU de La Réunion dans leurs politiques d’actions culturelles respectives.



La SPL s’est d’ailleurs récemment dotée d’un pôle Action culturelle visant à garantir la participation et l’accès de tous les habitants du territoire de la Cinor à la vie culturelle de ses deux établissements : la Cité des Arts et Château Morange. De nouvelles conventions de partenariat sont également en cours de négociation avec le secteur médico-social, les EHPAD, la petite enfance ou encore le milieu carcéral.



Conclure ces conventions avec la SPL Territo’Arts vient inscrire davantage le fonds de dotation Santé Solid’R au sein du tissu économique local. Déjà rejoint par plusieurs acteurs majeurs de l’économie réunionnaise, le Fonds Santé Solid’R a pour ambition de fédérer tous les mécènes privés désireux de s’engager pour la culture et le bien-être des usagers et personnels hospitaliers de La Réunion.