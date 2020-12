Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Signature d’une convention-cadre de partenariat entre le Département, Saint Denis et le CCAS de la ville





Construire une ville plus solidaire, citoyenne, écologique et développer plus de fraternité envers ses jeunes, ses seniors et les familles les plus vulnérables, tels sont les objectifs poursuivis par la Ville de Saint-Denis pour cette année à venir. Des objectifs que partage le Département, ce dernier étant le chef de file de l’action sociale et de l’insertion, et également acteur du développement et de l’aménagement durable du territoire.



Le Département et la Commune mutualisent leurs actions, additionnent leurs dispositifs pour répondre aux attentes des citoyens en termes de vivre ensemble, d’inclusion et de cohésion sociales, d’insertion, d’emploi et d’attractivité du territoire.



La ville de Saint-Denis se réjouit de l’aboutissement et de la signature de cette convention qui va accélérer le développement de projets structurants pour les Dionysiennes et Dionysiens. Ce partenariat est un marqueur fort de la démarche de co-construction, de transversalité et d’hyper-proximité, qui anime la mise en œuvre des politiques publiques de la nouvelle équipe municipale.



Pour le Département, la convention ouvre la voie à un partenariat qui touchera directement le quotidien et le bien-être des Dionysiens. Cette rencontre des volontés débouche sur des actions et des mesures qui donneront à Saint-Denis les moyens de ses ambitions, en partage avec les priorités départementales et la vision portée par la Collectivité sur le développement de l’île, un développement voulu durable, équitable, et solidaire.



Cette convention a une durée de 3 ans renouvelable et se construit autour de 3 axes d’interventions majeurs :

Un meilleur accompagnement des publics les plus vulnérables et démunis à travers 5 actions : la coordination des processus des deux institutions en ce qui concerne les aides alimentaires ; la poursuite du co financement des actions sociales grâce au Pacte de Solidarité Territoriale et au Plan de Solidarité et d’Urgence Sociale ; le renforcement de l’insertion des publics éloignés de l’emploi ; le soutien aux filières de formation liées à l’aide à la personne ; le développement des Maisons d’Accueillants Familiaux.



L’embellissement du cadre de vie par la préservation de la biodiversité avec la mise en commun des actions du Département, en particulier le plan 1 million d’arbres pour le reboisement de l’île, et l’ambition de la commune de transformer Saint-Denis en ville jardin en promouvant un aménagement centré sur l’écologie et l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Cet aménagement passera notamment par des projets de création d’îlots de fraîcheur, de plantation d’un arbre par naissance et d’embellissement et de verdissement de la ville.



Un aménagement du territoire centré sur le développement durable et le bien-être des citoyens avec la mise en synergie des compétences des deux institutions pour promouvoir des lieux de vie agréables et de qualité pour les citoyens. Cela passera notamment par le développement de l'agriculture urbaine biologie ou raisonnée et la favorisation de circuits courts d'approvisionnement alimentaire ; une politique transversale d'amélioration du cadre de vie à travers la réhabilitation des logements les plus démunis et vieillissants ; la poursuite de l'entretien des routes et équipements départementaux pour rendre la ville plus sûre et attractive ; et enfin le renforcement de toute forme de partenariats susceptibles de favoriser une meilleure mutualisation des ressources respectives des collectivités.





