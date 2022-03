Signature d’un contrat d’engagement au sein de l’armée de Terre pour 33 jeunes volontaires

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de La Réunion, a organisé, le 01 mars 2022, une cérémonie de signature de contrats d’engagement au profit de 33 nouvelles recrues.



Au premier rang national des recruteurs pour les 18 – 25 ans, l’armée de Terre est un partenaire majeur des jeunes pour l’emploi.



Bien plus qu’un métier, l’armée de Terre offre de vraies perspectives de parcours professionnel et d’expérience de vie aux jeunes français de tout niveau scolaire. Cette année, ce sont ainsi 16.000 nouveaux soldats qui rejoindront leur premier régiment d’affectation.



Soucieuse de participer à la promotion de l’égalité des chances, l’armée de Terre agit pour optimiser le recrutement des jeunes français originaires d’outre-mer et notamment en océan indien. Ainsi, mercredi 1er mars, 33 jeunes volontaires étaient réunis à la résidence du commandant supérieur des FAZSOI pour signer leur contrat d’engagement dans l’armée de Terre. Sous la houlette de l’adjudant Johan, chef du CIRFA Réunion, cette cérémonie de signature de contrats d’engagement était présidée par le COMSUP FAZSOI, le général Laurent CLUZEL, en présence du chef de corps du RSMA et du directeur du centre du service national et de la jeunesse de la Réunion – Mayotte



Parmi ces nouveaux frères d’armes, Evann au 126 RI, Lucas et Alane au 13 BCA (Troupes de montagne), Cédric et Kenington au 7 BCA (Troupes de montagne) se sont engagés dans les rangs de l’infanterie, Grégory et Gérard au 132 RIC dans les rangs de l’infanterie Cynophile (Maitre-chien), Nicolas et Faissoil au 35E RAP Parachutiste), Frédéric, Jonas, Henri-Charles, Damien et Quentin au 3E RAMA, Luc-Olivier au 11E RAMA pour l’artillerie, Thomas et Julien au RCIM, Lucas au 4 RCH et Jean au 5E RD pour la cavalerie blindée, Anlime au 516 RGT TRN, Christofer et Oxance au 121 RGT TRN dans la logistique, Orlane (F) et Maëva (F) au 28E RGT TRS, et Jimmy au 44E RGT TRS et Romain au 126E RI dans les transmissions, Benjamin au 172 AM-PAMIERS, Soulafya (F) au 91EME AM en tant que Brancardier Secouriste, Badrane et Mohamed au 3E RG, et Emmanuel au 5E RG dans le génie, Emeline au POLE RVC ST AUBIN DU CORMIER dans la Restauration.



Pour plus d’informations, contacter le CIRFA de La Réunion au 02 62 93 50 89 ou à l’adresse suivante cirfa-terre-saint-denis-la-reunion.chef.fct@intradef.gouv.fr.