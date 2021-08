A la Une . Signature d’un accord interprofessionnel de modulation des coûts de l’alimentation animale

Jacques Billant, préfet de la Réunion, en présence de Pascal Gauci, secrétaire général pour les Affaires Régionales (SGAR), Pascal Augier, directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion (DAAF) et Mehdi Boukerrou, secrétaire général de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) participent ce mardi à la signature d’un accord interprofessionnel de modulation des coûts de l’alimentation animale. Les familles professionnelles membres de l’interprofession sont également représentées à la tribune par leurs présidents pour signer la convention. Le communiqué de la préfecture : Par N.P - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 10:11





Dans ce contexte mondial d’augmentation des cours des matières premières mais également du coût des produits importés, l’État s’engage aux côtés de l’ensemble des professionnels impliqués par:

La mobilisation de ses services (SGAR, DEETS, DAAF, INSEE) pour objectiver les évolutions des coûts des produits importés et des prix de vente des produits à La Réunion ;

Le suivi, avec les compagnies aériennes et maritimes, l’évolution du coût du fret ;

La surveillance et la vérification des coûts et des prix ;

L’accompagnement des partenaires professionnels dans la mise en œuvre de mécanismes de régulation des augmentations de prix à l’instar de l’accord de modulation qui va être signé avec les filières de production animale. Ces actions s’inscrivent dans le prolongement des travaux du comité de transformation de l’agriculture réunionnaise qui a pour l’objectif de tendre vers l’autonomie alimentaire du territoire.



Une double ambition



Cet accord est le fruit de nombreuses réunions de travail qui ont pu alimenter la réflexion sur les enjeux et les pistes d’action pour les filières animales réunionnaises.



Il vise deux objectifs :

Permettre aux éleveurs adhérents des structures partenaires de ne pas porter seuls le poids des augmentations des coûts de l’aliment du bétail afin de ne pas mettre en faillite de nombreuses exploitations ainsi que les filières qui se sont structurées depuis de nombreuses années à La Réunion ;

Veiller à ne répercuter sur les prix des denrées alimentaires pour les consommateurs réunionnais, que la stricte augmentation des coûts des matières premières (blé, orge, maïs, soja, etc.). En particulier, en limitant les effets sur les prix des produits animaux à la distribution.

