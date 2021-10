A la Une . Sidélec : Un plan pour "faire de La Réunion une île verte"

Face aux enjeux du développement durable, le Sidélec s’engage au déploiement d’un service public d’électricité durable autour de l'électrification rurale. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 14:08

Le Sidélec s'engage dans le développement durable en visant l'autonomie énergétique de l'île et la production d'une énergie verte d'ici 2023. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Sidélec se mobilise aujourd’hui autour de quatre axes.



Signature d’une convention pour la transition énergétique du territoire Cinor



Le Sidélec et la Cinor signent ensemble une convention-cadre de partenariat autour de la maîtrise de la demande en énergie et de l'efficacité énergétique, ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables et de la mobilité durable. Mafate village solaire



Parmi les projets phares du Sidélec, l’électrification de Mafate. L’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ambitionne de créer un service public d’électricité 100% énergie renouvelable et de lutter contre la précarité énergétique dans la zone. D’ici 2023, ce sont 300 foyers qui bénéficieront notamment de cette installation pour un coût des travaux à hauteur de 16,2 millions d’euros.





L’amélioration de l'efficacité énergétique de l’éclairage public Le programme de rénovation des installations d’éclairage public se poursuit jusqu’en 2022. Entre 30 et 40% de l’éclairage actuel est remplacé par des ampoules LED. La mobilité électrique et hydrogène Après l’installation de recharges solaires pour véhicules électriques, le bâtiment bioclimatique de l’antenne Sud du Sidélec sera livré en 2021. Chaque année, plus de 20000 KW seront réinjectés dans le réseau électrique.



Conseil en énergie Un service de conseil pour améliorer les performances énergétiques est à disposition de 10 communes (Cilaos, Entre-Deux, Plaine des Palmistes, Avirons, Sainte-Rose, Saint-Philippe, Salazie, Trois-Bassins, Sainte-Suzanne et Petite-Île).