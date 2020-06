Rubrique sponsorisée Sidélec Réunion : Organisation exceptionnelle - COVID-19

Dans le cadre de l'urgence sanitaire, le Syndicat d'électricité du département de La Réunion (Sidélec Réunion) prend des mesures pour protéger le public et ses agents. Par SIDELEC - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 15:18 | Lu 113 fois



Sur les chantiers, un plan de PRÉVENTION COVID est mis en place et est consultable sur Dans ses trois agences (Saint-Pierre, Saint-Gilles les Hauts, Sainte-Suzanne) :- Port du masque obligatoire à moins d'un mètre entre les personnes- Gel hydroalcoolique à disposition à l'accueil- Plexiglass à l'accueil- Prise de rendez-vous recommandée pour éviter les regroupements- Pas plus de 2 personnes par rendez-vous pour les demandes d'extension ou de renforcement du réseau électrique.Sur les chantiers, un plan de PRÉVENTION COVID est mis en place et est consultable sur sidelec.re