Sica Révia : Un plan "AVENIR" pour relancer la filière Bœuf pays

A l'occasion de renouvellement de la charte d'engagement 2023, la Sica Révia a presenté son plan stratégique pour relancer une filière qui souffre du scandale de la leucose, de l'inflation et d'une décapitalisation de son cheptel. Par PB - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 18:13





Le scandale de la leucose bovine enzootique et les cheptels qu'il a fallu assainir avaient laissé la filière un genou à terre. L'inflation a achevé de mettre à mal la trésorerie des éleveurs.



Pour ce qui est de la leucose, "la crise est derrière nous", assure un technicien de la Sica Revia. Pour se relever et redonner confiance aux consommateurs, la coopérative agricole mise donc sur une augmentation de sa production et de nouvelles gammes de produits à l'horizon 2030.







La filière mise également sur une hausse "du poids de carcasse et de la note de gras" via notamment les dispositifs "Quali réforme" et "Quali Genisse/Jeunes Bovins".



Olivier Robert, président de la Sica Revia, n'oublie pas la mise sur le marché et "le travail fait sur la partie découpe /transformation". La charte d'engagements 2023 entre la coopérative, la Sica Viande Pays et les enseignes de la grande distribution vient ainsi valoriser et garantir pour l'éleveur l'écoulement de sa production. Coté consommateurs, il s'agit d'avoir une meilleure visibilité et transparence sur les produits locaux.



Une nouvelle campagne de communication a, pour l'occasion, été mise en place du 28 avril jusqu'au 19 août 2023. Elle comprend le lancement d'une nouvelle marque "exclusivement distribuée chez les bouchers à destination des consommateurs exigeants et amateurs de viande bovine".



