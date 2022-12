Courrier des lecteurs Si vous aimez vos animaux enfermez-les le 31 décembre

Par Bernadette, une amie de bêtes - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 09:47

Les associations de protection animale n'ont de cesse de répéter qu'il faut mettre vos animaux en sécurité, avec l'ouïe sept fois supérieure à l'homme, le moindre pétard est une véritable détonation aux oreilles de votre chien. Affolé, il va chercher à s'échapper, sautera même des barrières et clôtures qu'il n'a jamais franchies avant, avec le risque de se blesser gravement. Il ne faut donc pas laisser votre animal dans votre cour. D'autre part, il ne faut surtout pas l'attacher car, chaque année, on retrouve des chiens étranglés par leur attache, dans la panique. Vous aimez votre chien, alors mettez-le à l'abri, dans une pièce de la maison, dans un cellier ou un garage, ou bien rester avec lui chez vous, sinon il risque de faire partie des très nombreux chiens recherchés après les fêtes et qui, très souvent, sont retrouvés écrasés au bord de la route. Je souhaite à tous une bonne année 2023.