A la Une . "Si un citoyen n'a pas compris qu'il faut se laver les mains et porter un masque, c'est assez désespérant"

Interrogé sur une éventuelle mise en place d'une obligation de test Covid à J+7, le ministre des Outre-mer a préféré expliquer l'augmentation du nombre de cas de Coronavirus à La Réunion par le non-respect des mesures barrière. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 14:38 | Lu 1836 fois

Ce lundi matin dans des établissements scolaires du Port, Sébastien Lecornu a fait sa rentrée, marquée à La Réunion par une recrudescence de cas de Covid-19.



Interrogé sur l'éventuelle nécessité de rendre obligatoire le test à J+7 et la septaine stricte pour les voyageurs, le locataire de la rue Oudinot a davantage répondu sur l’origine des clusters en cours dans les territoires ultramarins, pour l’essentiel "issus de repas de famille dans lesquels on n'a pas pris les bonnes précautions et parfois même on a exposé les personnes en situation de fragilité au virus. 0n n'a pas tenu les gestes barrières, on s’est embrassé, on ne s’est pas lavé les mains, on est resté dans des espaces clos non ventilés…", avance-t-il comme première explication.



Pour Sébastien Lecornu, d'autres clusters ont pour origine les restaurants qui ont réinventé "des soirées dansantes ou festives, alors que les discothèques sont fermées, dans lesquelles il y avait énormément de promiscuité et dans lesquelles le virus pouvait à nouveau circuler".



Les tests 72H avant embarquement et à J+7 pour les voyageurs en provenance de territoires ultramarins, comme Mayotte et la Guyane, ou pays classés en zone rouge sont obligatoires, a rappelé le ministre. "Il faut que ces tests soient respectés (…) il y a une dimension de responsabilité individuelle", a-t-il insisté alors que 70 % des voyageurs ne se sont pas fait dépister à J+7 en juillet dernier (



