"Si sa lé vré" : une chanson pour la préservation du lagon de Saint-Leu

Arrêtez tout et laissez-vous emporter par un vent de fraîcheur et d’émotion pure, venu tout droit de l’école Estella Clain de La Chaloupe

Dans le cadre du projet d’école PAREO pour le lagon et la biodiversité, les élèves de CM1/CM2 de Madame Laurence Boyer ont enregistré ce lundi 13 juin la chanson « Si sa lé vré » qu’ils ont créé avec Davy Sicard, un formateur-parrain exceptionnel et au grand cœur.



Cette chanson est une pépite… Découvrez la vidéo et partagez le talent de nos marmailles de La Chaloupe.