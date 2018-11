Courrier des lecteurs "Si on voulait que les Réunionnais réussissent ça se saurait..."



J’ai lu votre proposition de « continuité territoriale » sur zinfos, n’étant pas abonné, je n’ai pas pu écrire à volonté.

J’aimerais tout d’abord saluer l’initiative.

J’aimerais être optimiste et je le suis au fond de moi, mais certaines choses m’écœure : 1% de réussite à la première année de médecine à la Réunion. (il y a 20 ans, mais je doute de l’évolution de ce chiffre)

débauchage d’infirmiers extérieurs pour des emplois sur l’île alors que nous formons ici même.

près de 70% d’échec dans les écoles réunionnaises avec entrée sur concours.

école de police en métropole avec un aller simple Ceux qui arrivent à ce niveau, on ne peut pas dire que ce sont des illettrés. J’ai personnellement vécu cette cass(t)e sociale. Ça ne m’a pas empêché d’avoir 2 masters ici à la Réunion, mais j’en ai bavé. Et même là, on essaie de nous faire croire qu’on n’a pas le niveau, parce que copinage oblige. Alors je suis désolé.

Ex: le remplacement de feu M. Fuma à la faculté.

Comment on explique 70% d’échec en ifsi par exemple à la fin de la 3e année, alors qu’on y entre sur concours ? Par comparaison un bts c’est 80-90% de réussite.

Si on voulait que les Réunionnais réussissent ça se saurait...

Pourquoi l’école de police c’est un aller simple ? pourquoi on ne peut pas revenir après 3 ans par exemple.



Pourquoi R by Rav... bloquent la concurrence en ayant des contacts en douane. Et il n’est pas le seul. Pourquoi on ne partage pas les cuves de la SRPP ? oubien avoir une cuve « publique »

Les gens bien placés sont dans leur zone de confort et chacun a sa place dans une case (divergente le film) quand on est divergent on dérange.

Nous avons aussi accueilli des gens à la Réunion qui ne parlait pas le français et aujourd’hui on nous parle du taux d’illettrisme, sérieux ?!

volonté politique de grossir un électorat particulier ? et après quel insertion ? Concernant l’écologie : Si zot i veut vraiment faire écologique,

Pourquoi on a pas le gpl à la Réunion et en France !!!

et de l’éthanol péi, avec la canne

Je cite zinfos974 du 10/06/17

A St Pierre, [la] centrale [électrique] fonctionne principalement au bioéthanol produit par la distillerie Rivière du Mat et à partir de micro algues produites par la société réunionnaise Bioalgostral.

A cause nou na poin pou mèt dan nout loto ?????

Et plus tard, quand la voiture électrique sera digne de son appelation on en achètera une.

Pas à 35000€, ni avec des roues galettes, des vitres arrières fixes, un coffre inexistant et une autonomie bidon.

Sachant qu’en métropole l’électricité « nucléaire » ne produit pas de CO2 (mais quand même déchets radioactifs) mais qu’à la Réunion c’est en grande partie thermique ! donc avec un bénéfice écologique moindre qui questionne l’urgence du passage à l’électrique à la Réunion. Lobby ? relance économique, comblement de la dette de la France.

Une carrosserie faites de capteurs solaires pour la Réunion, oui ! Effort national Pourquoi la classe moyenne uniquement ? au lieu de demander 5% d’effort supplémentaire à la classe moyenne, pourquoi pas 1% à tous les imposables en commençant par le président qui montrerait l’exemple. aberration ? Carte grise pour les vélos, sérieux ?! A quand le contrôle technique ? Une voiture volée y retrouve pas et zot i veut courre derrière vélo ?!



Je m’arrête là pour aujourd’hui,

merci

