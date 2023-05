A la Une . "Si l'Etat n'avait pas mis 130 millions d'euros sur la table, il n’y aurait plus d’avions pour La Réunion"

Jean-François Carenco ou l'art de la petite phrase. Invité à réagir ce mercredi sur le prix des vols pour l'Outre-mer (+40% en un an sur les liaisons hexagone/Outre-mer), Jean-François Carenco a joué franc-jeu. Le locataire de la rue Oudinot a assuré que si l'Etat n'avait pas mis près de 130 millions d'euros sur la table dans le cadre de la sauvegarde d'Air Austral, "il n'y aurait plus d'avions pour La Réunion". "Je le fais avec toute amitié et en toute coopération avec Huguette Bello", assure le ministre, qui souhaite par ailleurs, à travers la réforme de LADOM, doubler le budget de la structure afin d'offrir des billets d'avions "plus abordables". Par La rédaction - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 10:43

Prix des vols pour l’outre-mer : "Si l’Etat n’avait pas mis 130 millions sur la table, il n’y aurait plus d’avions pour la Réunion", défend Jean-François Carenco. "On a mis sur la Guadeloupe 120 ou 130 millions il y a 2 ans, on se prépare à en remettre autant"#BonjourChezVous pic.twitter.com/8XR5P0XEVz

— Public Sénat (@publicsenat) May 10, 2023