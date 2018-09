Si ce n’est pas lui c’est donc son frère

On connait tous l’histoire de ce prêtre qui dit à un de ses paroissiens qui a trouvé un cochon dont on ne retrouve le propriétaire, de partager l’animal en deux, de prendre la moitié pour lui et de donner l’autre moitié aux pauvres. Un mois plus tard les deux hommes se rencontrent à nouveau et l’homme d’église demande à l’autre ce qu’il a fait du cochon. Celui-ci répondit : « Mon père, j’ai fait comme vous m’aviez dit j’ai pris la moitié pour moi et j’ai donné l’autre moitié à ma femme et à mes enfants car je n’ai pas trouvé plus pauvre qu’eux… »



Apparemment, Monsieur Thierry Robert est dans un cas similaire. Il a cherché le meilleur représentant, le plus compétent, le « plus-plus » pour les législatives dans la 7ème circonscription et n’aurait pas trouver mieux que son frère pour représenter son parti. A Saint Leu, la famille Robert serait au top du top : c’est le chef seul qui impose démocratiquement son choix, et c’est donc son frère Pierrick, qui alimente la NRL en roches, tout en étant contre les carrières, qui sera le représentant du LPA.



Ne vous rappelle-t-il pas ce candidat à la présidence qui était d’accord sur tout et son contraire pendant un débat télévisé ?



Monsieur Pierrick Robert semble être ce genre d’homme, adepte du discours paradoxal, avec un message qui consiste à semer le doute sur des faits plus ou moins vrais. L’auditeur finit par être ébranlé et ne sait plus où est la vérité. Peut-on faire confiance à ce genre d’homme ?



Ne nous laissons pas convaincre par le poids des paroles mielleuses, « On ne change pas On met juste les costumes d'autres sur soi ... »