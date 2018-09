Courrier des lecteurs Si Pierrick veut aider son frère, qu’il aide à déclarer ses impôts

Une conférence de presse de La République En Marche s’est tenue aujourd'hui à la Gare du Nord à Saint-Denis !



Le but étant pour le parti présidentiel de clarifier sa position sur ses soutiens au niveau local et particulièrement pour cette élection partielle de la 7ème Circonscription de La Réunion, des suites de la démission d’office de Thierry Robert ex-maire de Saint-Leu, pour rappel cette partielle s’étend de Saint-Paul à Saint-Louis.



Henri Chane-Tef, référent territorial de La République En Marche a annoncé sa démission ce matin lors de la conférence. Plusieurs raisons ont été mise en avant, mais on peut retenir qu'il y a une mésentente sur l'accord qui a été fait au niveau national avec le LPA. Le référent a préféré démissionner que de soutenir Pierrick Robert pour ces élections.



De plus, même le Sénateur Dennemond qui pourtant est le Sénateur de la Majorité Présidentielle n’a pas apporté son soutien au nom de LREM 974.



On ne peut que constater et acter que Pierrick Robert n’arrive pas rassembler autour de lui pour cette partielle de la 7ème circonscription.



Ni les électeurs et encore moins les marcheurs de la première heure ne sont dupes des manoeuvres d’un autre temps que le clan ROBERT souhaite imposer aux réunionnais (ses)



Il est grand temps d’en finir avec cette dynastie politique qui va contre l’intérêt général !



Voyez bien clairs dans leurs pratiques d’un autre temps et faîtes le bon choix dans les urnes ces 23 et 30 septembre 2018.



Nous représentons la voix de chacun des réunionnais , nous avons été a l’écoute pour mettre en place un programme qui répond aux attentes réelles et non répondre aux intérêts familiales.



Si Pierrick veut aider son frère, qu’il aide à déclarer ses impôts et non le représenter à l’Assemblée nationale. Sarah BOUAOUNE Lu 113 fois





