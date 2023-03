A la Une . Show dovan avec Marie-Alice Sinaman et ses copines !

​Rire et chanter au cours d’une même soirée à Champ fleuri, c’est le format deux en un que vous propose Marie-Alice Sinaman et ses copines ces 16, 17 et 18 mars. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 14:35





"C’est vraiment les dernières dates pour les retardataires !" prévient Marie-Alice dans un éclat de rire si reconnaissable. L’humoriste a donc mis sur pied ce spectacle avec une configuration particulière. La première partie 'pou fé ri la bouche' sera assurée par la maîtresse de cérémonie puis entreront en scène ses invitées.



"J’avais envie de mettre en avant les femmes dans ce spectacle". Chose faite en novembre dernier lors de cette carte blanche offerte par les Théâtres Départementaux durant ce mois consacré à la lutte contre les violences intrafamiliales et faites aux femmes. Ces trois dates avec cette nouvelle carte blanche des Téat se font également dans ce contexte de mise en lumière des talents féminins quelques jours après le 8 mars.



"Bon, néna quand même band boug’ mais c’est cavalier derrière avec les Soulpaks qui accompagnent a nou", rigole la meneuse de revue.



Le public retrouvera des visages connus invités par Marie-Alice comme les chanteuses "Kénaelle, Emmanuelle Ivara avec lesquelles j’ai l’habitude de collaborer puisque ce sont des filles que j’ai emmenées avec moi au Palais des Congrès à Paris pour fêter mes 30 ans de carrière", s’en souvient-elle. Et puis il y aura les nouvelles venues. "J’ai eu envie de travailler avec des filles avec lesquelles je n’ai jamais travaillé mais pour qui j’ai beaucoup d’admiration comme Tine Poppy ou Gwendoline Absalon".



Ses invitées reprendront, pour le plus grand plaisir du public, leurs tubes les plus connus et reprendront des incontournables de la musique péi. Toutes les générations seront servies. Des morceaux "de Michou jusqu’à Léa Churros", annonce-t-elle la couleur. Enfin, le one women show sera habillé par les prestations des non moins talentueuses et jeunes danseuses de la troupe de Julinho. Sort dovan !



Infos et réservations

0262 41 93 25 ou sur Marie-Alice Sinaman et ses invités i arbiss le spectacle "Fanm Dovan !" Après deux dates à guichet fermé l’an dernier au Téat Saint-Gilles, le spectacle revient pour trois soirs au Téat Champ fleuri."C’est vraiment les dernières dates pour les retardataires !" prévient Marie-Alice dans un éclat de rire si reconnaissable. L’humoriste a donc mis sur pied ce spectacle avec une configuration particulière. La première partie 'pou fé ri la bouche' sera assurée par la maîtresse de cérémonie puis entreront en scène ses invitées."J’avais envie de mettre en avant les femmes dans ce spectacle". Chose faite en novembre dernier lors de cette carte blanche offerte par les Théâtres Départementaux durant ce mois consacré à la lutte contre les violences intrafamiliales et faites aux femmes. Ces trois dates avec cette nouvelle carte blanche des Téat se font également dans ce contexte de mise en lumière des talents féminins quelques jours après le 8 mars."Bon, néna quand même band boug’ mais c’est cavalier derrière avec les Soulpaks qui accompagnent a nou", rigole la meneuse de revue.Le public retrouvera des visages connus invités par Marie-Alice comme les chanteuses "Kénaelle, Emmanuelle Ivara avec lesquelles j’ai l’habitude de collaborer puisque ce sont des filles que j’ai emmenées avec moi au Palais des Congrès à Paris pour fêter mes 30 ans de carrière", s’en souvient-elle. Et puis il y aura les nouvelles venues. "J’ai eu envie de travailler avec des filles avec lesquelles je n’ai jamais travaillé mais pour qui j’ai beaucoup d’admiration comme Tine Poppy ou Gwendoline Absalon".Ses invitées reprendront, pour le plus grand plaisir du public, leurs tubes les plus connus et reprendront des incontournables de la musique péi. Toutes les générations seront servies. Des morceaux "de Michou jusqu’à Léa Churros", annonce-t-elle la couleur. Enfin, le one women show sera habillé par les prestations des non moins talentueuses et jeunes danseuses de la troupe de Julinho. Sort dovan !0262 41 93 25 ou sur teat.re