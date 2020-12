A la Une ... Shopping 2.0 : Les commerçants de Saint-Louis s'adaptent face à la crise

"ShopZotCaz" est la nouvelle plateforme en ligne développée par l’association des commerçants du centre-ville de Saint-Louis pour faire face à la crise sanitaire et économique. Une quarantaine de boutiques ont déjà sauté le pas du shopping 2.0. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 07:01 | Lu 98 fois

Vêtements, chaussures, cosmétiques, accessoires mais aussi produits de puériculture ou de la déco…44 commerçants sur les 80 que comptent le centre-ville de Saint-Louis ont fait le choix de la vente en ligne. "Face à la crise sanitaire et économique, il a fallu s’adapter", livre Ismael Ghanty, président de l’association des commerçants de la ville. Le concept s’est ainsi développé durant le confinement puis s’est mis en place en bénéficiant d’une aide de la Région Réunion.



"Le procédé a été facilité par l’association", explique Souhayl Noorgate responsable de l’enseigne Folle Chaussures. "Il suffit d’entrer les photos des produits, leurs caractéristiques et leur disponibilité". Après paiement sécurisé en ligne, chaque commerçant assure la livraison payante ou non selon les enseignes. Les premières commandes concernent d’ailleurs les chaussures et les vêtements pour femmes, "par celles qui ont déjà l’habitude de commander en ligne".



Pour le président de l’association des commerçants de St-Louis, cette plateforme est donc un "moyen de soutenir l’économie locale tout en donnant de la visibilité aux petites enseignes".





