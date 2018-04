Shemin Cimendef, ti pa ti pa n’arivé

Après plusieurs années de mobilisation, le Collectif Citoyen Cimendef accueille avec intérêt les propos du Président de Région tenus le samedi 28 avril, lors des Etats Généraux de la Culture. M. Didier Robert souligne la réussite architecturale et la qualité des espaces du bâtiment en affirmant qu’il veut en faire un lieu de premier plan. Ce bâtiment destiné, depuis son achat par La Région, à n’être qu’un Conservatoire à Rayonnement Régional de l’Ouest de Musique et de Danse, réservé aux seuls membres, devient « l’Espace Culturel Cimendef ».



Le Président de Région le considère comme fonctionnel et affirme qu’il veut en faire un lieu ouvert dédié à la culture. Révolution culturelle ? Ce nouveau cap montre en tout cas le bien fondé de la bataille du Collectif Cimendef qui n’a eu de cesse de souligner l’aspect remarquable de ce bâtiment avec ses vues panoramiques, ses espaces lumineux, ses peintures murales, son accessibilité (proximité de la gare routière, d’une sortie de la quatre voies, d’un parking gratuit) et son accueil chaleureux (patio, café, ...) qui le destinent à accueillir un public populaire nombreux.



Pour autant, notre inquiétude est toujours de mise car M. Didier Robert persiste à qualifier de transformation un chantier de destruction d’un bâtiment totalement inadapté aux activités d’un Conservatoire. 5 millions ont été ainsi budgétisés pour une reconfiguration qui exige une destruction préalable des espaces intérieurs ! Il est bon de rappeler ici que 5 lots de travaux n’ont toujours pas trouvé preneurs car malgré une enveloppe budgétaire particulièrement conséquente (et qui permettrait de construire ailleurs, un Conservatoire à part entière), les travaux sont lourds et très onéreux comme M. Didier Robert l’a lui-même concédé.



Le Président de Région change de ton. La mobilisation des citoyens qui ont voulu dévoiler l’incohérence de son projet et le scandale financier de la destruction d’une Médiathèque Cimendef qui n’a jamais servi, n’y est sans doute pas pour rien. Reste que nous ne devons pas être dupes de la communication que la Région sait manier avec habilité.



L’ouverture enfin, après 3 années de carence, d’une Médiathèque nouvelle génération, n’est toujours pas à l’ordre du jour. M. Didier Robert annonce un « fond littéraire » mais le projet déjà connu compte seulement 160 m2 dédiés à la littérature réunionnaise (pour une surface totale de 4000m2) ! Ce lot de consolation ne doit pas faire oublier l’abandon d’un projet démocratique dédié à l’ensemble des Réunionnais, intégrant les multimédias, Internet, changeant l’accès à la culture.



« Une Médiathèque c’est une maison de l’humain, c’est un lieu de vie, de chaleur où on découvre toutes sortes de services, l’appui du numérique, l’apprentissage des langues, les services sociaux, l’aide à l’emploi … c’est un centre de service public culturel. » Erik Orsenna, Académicien, Rapporteur du Plan Bibliothèque, février 2018.



Le Collectif Cimendef continuera sa bataille pour un projet de cette nature, pour qu’aucun Réunionnais ne puisse plus dire « Médiatèk-la, sa pa pou nou, sa ! ». Dans toutes les villes où le choix ambitieux d’une médiathèque nouvelle génération a été fait, il a été plébiscité par les usagers et le taux de fréquentation a considérablement augmenté.



Encore un effort Monsieur le Président de Région, le Collectif Cimendef que vous n’avez jamais daigné recevoir, reste prêt à la discussion et vous demande solennellement d’arrêter la casse et la fracture culturelle, et, d’intégrer la globalité du projet Cimendef dans votre vision de « l’Espace Culturel Cimendef ».