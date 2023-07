A la Une . Shein menacée par une enquête du gouvernement

Les pratiques de la fast fashion et en particulier celles de l'entreprise chinoise Shein sont dans le viseur du ministre de l'Economie. Par NP - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 09:51

Bruno le Maire a annoncé via les réseaux sociaux avoir saisi la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). L'enquête concerne les dérives la fast fashion, et en particulier de l'entreprise Shein, a-t-il déclaré.



Pour des raisons de sécurité, il s'agit d'obtenir davantage d'informations sur la composition et la fabrication des produits.



"Aujourd'hui, la fast fashion émet autant de CO2 que le transport maritime et le transport aéronautique réunis. D'ici deux décennies, elle émettra 25% des émissions de CO2 de la planète. C'est une dérive inacceptable", a pointé Bruno Le Maire qui a également remis en cause les conditions sociales dans lesquelles ce type de vêtements sont réalisés.



Les résultats de l'enquête attendus à l'automne doivent également éclairer sur les prix pratiqués.



Pour le ministre de l'Economie, la lutte contre les dérives de la fast fashion passe par "l'acte de consommation qui est encore la réponse la plus efficace".

