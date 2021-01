A la Une .. Shark Citizen appelle à ne pas pêcher le requin du lagon de St-Pierre

Après l’observation d’un requin pointe noire dans le lagon, l’association Shark Citizen appelle à ne pas pêcher le squale qui est considéré comme inoffensif pour les humains. L’espèce est de plus en plus rare dans les eaux réunionnaises. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 14:03 | Lu 451 fois

Le communiqué :

Suite à l’observation potentielle d’un requin pointe noire dans le lagon de Saint Pierre, le dimanche 24 janvier 2021, Shark Citizen souhaite en profiter pour sensibiliser la population réunionnaise à cette espèce.

Rappel sur l’observation : elle a été réalisée à proximité de la digue du port de Saint Pierre, dans le lagon aux alentours de 10h. L’individu mesurait environ 60 cm. Le CSR effectue des survols drone ce lundi afin de localiser et identifier le requin.

Il faut noter que l’espèce requin pointe noire Carcharhinus melanopterus est identifiée comme présente à La Réunion. Cependant, les preuves photos manquent, et les observations sont très rares.

Cette espèce fréquente les eaux peu profondes des récifs coralliens, les tombants et la pente externe des récifs. La taille à la naissance est de 33 à 52 cm, l’observation de Saint - Pierre concerne donc un jeune individu. L’espèce se nourrit en partie de petits poissons récifaux et céphalopodes (poulpes).

S’il s’agit bien d’une observation de requin pointe noire, c’est une nouvelle exceptionnelle pour les requins de La Réunion. En effet, les requins de récif ont pratiquement disparu des rivages réunionnais suite à la dégradation des habitats et à la pêche. Chaque observation est à considérer précieusement.

Nous rappelons qu’il s’agit d’une espèce inoffensive pour l’Homme et protégée par arrêté préfectoral. Elle n’est en aucun cas impliquée dans la problématique requin.

Nous invitons donc les pêcheurs à ne pas réaliser de capture de cette espèce dans l’optique d’effectuer un geste dit « citoyen » pour résoudre la problématique requin. En cas de capture, n’hésitez pas à faire remonter l’information au CSR et à Shark Citizen (aymeric@sharkcitizen.fr; 06.93.82.00.45 ; Facebook : Shark Citizen) avec une photo dans la mesure du possible et à relâcher le plus rapidement et délicatement possible l’individu.

Cinq espèces de requins de récif sont protégées à La Réunion. Elles font parties du patrimoine réunionnais et sont en train de disparaitre. Il est vital pour la santé des récifs coralliens de La Réunion de protéger activement ces espèces et leur habitat. L’équipe de Shark Citizen Réunion



