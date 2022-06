Sharif Bemat lance le "Mouvement Bertel" pour restaurer la confiance des citoyens avec la politique

Le communiqué :



Dans la vie, « les plus belles choses prennent du temps pour se produire, car ce qui arrive facilement, s’en va tout aussi facilement ». Nous prendrons alors le temps qu’il faut.



Nous fondons Le Mouvement Bertel comme pour mieux signifier la force de la plénitude qu'amène somme des voix de chacune des personnes qui nous ont fait confiance en votant pour le projet que nous avons porté autour de notre candidature pour les élections législatives.



Le Mouvement Bertel, c’est pour dire que plus que jamais, le combat politique continue, le chemin est long certes, mais l’issue, nous sera, un jour, favorable car les citoyens aspirent au changement. C’est pour défendre une certaine conception de la politique.

Ce mouvement s’inscrit dans une démarche de plus long terme, en tirant les leçons d’un engagement national nécessitant d’être restauré.



C’est pour aussi dire que nou lé capab. A toutes celles et ceux qui croient encore à la politique, de ne pas renoncer à le faire, car un jour viendra, où, après avoir fondé notre propre réflexion et mis en place nos propres moyens, nous arriverons au but qui est étranger à celui de gouverner au nom des uns contre les autres.

Alors oui, ensemble commençons à bâtir notre avenir commun.