Sfer ne sera pas indemnisé, le groupe de photovoltaïque réclamait 67,8 millions à EDF

Bruno Cohen est partiellement fixé sur son sort: la cour d’appel a rendu hier ses premières décisions, toutes défavorables à Sfer. Le patron de Sfer, société de photovoltaïque, avait réclamé 67,8 millions d’euros à EDF devant la cour d’appel en décembre dernier, au titre des 488 centrales solaires qui auraient été raccordées au réseau électrique avec du retard et pour un tarif de rachat de l’électricité par EDF, moindre. En effet, les raccordements n’ont eu lieu qu’après un moratoire de 2010 qui a fait passer les tarifs de 40 à 12 centimes le kWh.



La somme réclamée correspondait à la perte de chiffre d’affaires et de loyer pour l’équipement installé, et servirait à rembourser les dettes de Bruno Cohen. Car des dettes, il en a. Il avait été condamné par le tribunal de Paris à une interdiction de gestion d’entreprise pendant 15 ans et à rembourser près de 2 millions d’euros au titre du passif de la société Victoire Patrimoine, filiale du groupe.



La cour d'appel n'a pas rendu toutes ses décisions, mais il reste peu d'espoir à Bruno Cohen, car, si les premières décisions ne portent que sur 3 des 488 centrales solaires de Sfer, elles sont défavorables à une indemnisation. Seul point positif pour Bruno Cohen, son interdiction de gérer une entreprise est suspendue, ce qui lui permettra de poursuivre l'exécution du plan de sauvegarde de Sfer.