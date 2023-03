Seychelles : Un requin citron blesse grièvement un jeune touriste français

C’est encore choqué que Jean-Florent témoigne auprès du journal Le Parisien de l'expérience cauchemardesque qu’il a vécu lors de son séjour aux Seychelles. Le 2 mars, il participe à une excursion snorkeling avec sa compagne et ses deux enfants sur Grande Sœur, un îlot non loin de Pralin. Un spot connu pour la faune de ses fonds, dont des requins de toutes sortes d'espèces.



Le cadet, Arthur, âgé de 6 ans, se tient alors dans moins de 30 cm d’eau, à un mètre du rivage. Un requin citron s’approche alors du jeune garçon, avant de le mordre au pied. La blessure laisse clairement apparaître la mâchoire du squale. Transporté en urgence vers Mahé, Arthur va d’abord subir une première opération, avant de rentrer rapidement en France. À Paris, les chirurgiens de l’hôpital Necker rassureront les parents, leurs confrères seychellois ont fait un “super travail”. Aujourd'hui Arthur est toujours en fauteuil roulant, mais devrait remarcher d’ici quelques mois.



Le requin citron n’est pas connu pour son agressivité envers l’homme, et les attaques aux Seychelles restent rares. La dernière date de 2019, où une touriste avait été blessée. En 2011, deux attaques mortelles avaient endeuillées l’archipel.