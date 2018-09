Sexe et alcool : Un haut fonctionnaire saccage sa chambre dans la préfecture

Un haut fonctionnaire parisien a été sanctionné pour s’être livré à un comportement inapproprié lors d’une mission effectuée à La Réunion en juin dernier, révèle le JIR. L’inspecteur général de l’administration accompagnait le député Olivier Serva durant son séjour dans l’île et occupait à ce titre une chambre au sein de la préfecture.



Une chambre que l’inspecteur a laissée dans un état déplorable, a témoigné le personnel de la préfecture. Mobiliers de collection et rideau de douche cassés, linge de lit souillé… sexe et alcool semblent avoir davantage marqué son programme que l’amélioration de la carrière des fonctionnaires, sa mission initiale.



Suite à un rapport envoyé à sa hiérarchie, l’homme a été suspendu le 11 juillet dernier, indique le journal. Une décision qu'il a entrepris de contester devant le Conseil d’Etat. Au regard des témoignages précis et de l’état de la chambre, les Sages ont rejeté sa demande, jugeant les faits "comme un manquement à ses obligations professionnelles constitutif d'une faute grave.”