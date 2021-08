A la Une . Sexe en prison : Une avocate experte du "barreau"

Une avocate et son client ont été surpris en pleins ébats sexuels dans une prison de Charente-Maritime. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 3 Août 2021 à 16:39

Un détenu de la prison de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) avait réellement engagé une défense dévouée. Un surveillant de l’établissement l'a surpris avec son conseil dont la robe noire avait étonnement disparue. On ignore toutefois si les faits se sont produits dans la cellule ou au parloir et si le couple entretenait une relation officielle. De plus, on ne sait pas s'ils utilisaient une protection non juridique.



Néanmoins, les deux amants risquent gros car les relations sexuelles sont interdites au sein de l’établissement. Notamment en raison du foyer de contamination que la prison avait connu en avril.



Le détenu devra passer devant la commission de discipline tandis que sa partenaire fera l’objet d’une enquête de l’Ordre. Elle sera convoqué devant le conseil régional de Charente-Maritime et pourrait risquer la radiation. Comme quoi, il est parfois mauvais de se donner corps et âme à son ouvrage.



Gaëtan Dumuids

