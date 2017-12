Faits-divers Sexagénaire retrouvé mort à St-Joseph: La gendarmerie lance un appel à témoins





La gendarmerie lance un appel à témoins pour comprendre les circonstances de la mort, rapporte la presse écrite. Le week-end dernier, le corps d'un sexagénaire était découvert derrière le parking du Vival de Saint-Joseph (quartier des Jacques). Si les premières constatations laissaient penser à une mort naturelle, l'autopsie révèlera finalement des fractures aux côtes.Domicilié à Saint-Pierre, l'homme mesurait 1m63 et portait une barbe blanche. Il était êtu le jour de sa mort d'un tee-shirt gris et d'une veste sombre, ainsi que d'un pantalon de jogging, avec des baskets bleues et un sac à dos.Il circulait visiblement à pied. Il aurait été vu sur la D3 dans le quartier Carosse Bezaves en direction du centre ville de SaintJoseph et du côté du quartier des Jacques, entre 17h et 23h50.Toute personne ayant des éléments susceptibles de compléter les informations des forces de l'ordre est invitée à prendre contact avec la brigade de St-Joseph au 02 62 56 50 12.





