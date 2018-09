National Severine Ferrer de nouveau à l'écran après 13 ans

Après avoir consacré son temps à sa vie familiale depuis 2005, Severine Ferrer avait complètement disparu des écrans de télévision. Elle a dédié les treize dernières années de sa vie à ses trois enfants et son mari Frédéric Mazé.



Mais en cette rentrée 2018, la mythique animatrice de 40 ans fera son grand retour. Elle rejoindra la nouvelle émission de Mathieu Delormeau sur C8 intitulée "Touche pas à mon people" en tant que chroniqueuse. Elle sera également entourée de Benoît Dubois et du mannequin Baptiste Giabiconi, pour échanger sur l'actualité des célébrités de la semaine.



Malgré treize ans d'absence en temps qu'animatrice, on a pu l'apercevoir tout de même au théâtre, dans des pièces humoristiques. Elle a également fondé une agence de jeunes mannequins et acteurs.



Severine Ferrer était l'une des animatrices préférées des adolescents dans les années 2000, à l'époque où elle animait l'émission "Fan 2". Virée brutalement de l'émission, elle n'avait pas retrouvé de poste à la télévision. Elle a eu quelques petites apparitions notamment sur France Ô pour plusieurs numéros de "Riding Zone".



Elle avait déjà été démarchée en 2016, puis une proposition de participer à l'émission de danse "DALS" ou encore de rejoindre "Touche pas à mon poste". A quoi elle avait rétorqué qu'elle ne voulait pas être "une simple chroniqueuse" et qu'elle n'aimait pas "dire du mal des copains", comme le souligne le magazine Voici.



C'est donc avec un certain étonnement que la sphère médiatique voit le retour de l'une de ces animatrices des années 2000 en tant que chroniqueuse d'une émission similaire... Charline Bakowski Lu 600 fois





