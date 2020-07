Météo Seulement 30 minutes d’ensoleillement à St-Pierre et à St-Denis ce lundi

Une couche de nuages de basse altitude recouvre le ciel de La Réunion et de Mayotte ce lundi, et il faut s’attendre à la même grisaille demain selon Météo France. Un temps maussade qui nous prive de soleil : à Saint-Pierre et à Saint-Denis, celui-ci n’est apparu qu’une trentaine de minutes au total au cours de la journée. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 17:18 | Lu 1755 fois

On pourrait croire que le soleil est lui aussi parti en vacances ce lundi. Caché derrière une masse nuageuse de basse altitude, l’astre n’a fait que quelques apparitions timides au dessus de notre île, comme le rapporte Météo-France.



À Saint-Pierre et Saint-Denis notamment, le soleil n’est apparu qu’une trentaine de minutes au total au cours de la journée.



Il faut s’attendre à un temps très similaire demain encore, avant que de timides éclaircies ne reviennent nous réchauffer dès mercredi.





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur