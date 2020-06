Seul en lice, Bruno Domen élu sans suspense

Le suspense n'était pas de courte durée, mais carrément inexistant. Seul en lice, Bruno Domen garde les clés de la mairie de Saint-Leu.



Pour rappel, son adversaire, Sylvie Comorassamy, soutenue par Thierry Robert, avait annoncé ce désister, expliquant refuser "de participer à cette mascarade de pseudo démocratie."



Sur les 8535 votes exprimés, Bruno Domen en a recueilli 7069 et sa faveur. 867 bulletins blancs et 603 nuls ont par ailleurs été comptabilisés.



Rappelons en outre que Bruno Domen avait accédé à la tête de la mairie après le désistement de Thierry Robert, qui devait choisir entre son poste de député et de premier magistrat en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats (avant que ce dernier ne soit finalement destitué de son mandat de député par le conseil constitutionnel).