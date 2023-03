Courrier des lecteurs Seul contre tous,... même les jeunes, ou de la rafle pour répondre à l'expression de la rage sociale

Par Jean Paul Panechou - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 07:17

La dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites conforte que la puissance du mouvement social et populaire tient aux actions quotidiennes engagées depuis le 07 mars. Ces initiatives de mobilisations , si elles sont non violentes, doivent donc continuer d’être soutenues par la population.

Or, face à la colère sociale, le gouvernement reste muet et, ne répond que par la répression d’un entêtement d’un bloc autoritaire et coercitif, alors qu’il est le responsable de l’explosion de la rage de la foule comme cri d’angoisse du peuple et d’une opinion commune défavorable à cette réforme.



N’attendons donc rien des procédures juridiques parlementaires et institutionnelles (avis du conseil constitutionnel, RIP, Le 10.2, …), qui toutes limitent l’exercice de la démocratie alors que seuls le rapport de force et la lutte sociale sont certains. Amplifions notre engagement en reliant la question des retraites à celles du chômage, de l’emploi, des salaires, du pouvoir d’achat, de la précarité et de l’avenir de notre jeunesse dont l’implication grandit, heurtée par l’usage abusif des antidémocratiques 49.3, les violences policières et la négligence du gouvernement.



C’est pourquoi, il est temps de porter un projet de société émancipateur, solidaire et écologique, afin de donner un nouveau souffle à notre démocratie, hors de la dérive autoritaire néolibérale et technocratique qui méprise le peuple et les organisations intermédiaires en gouvernant par la rafle.



Face à cette crise de la représentation politique et de la légitimité du pouvoir, qui n’obtient plus l’adhésion populaire, la seule issue possible est soit une pause et l’ouverture de discussions multilatérales sur le travail, les salaires et une nouvelle gestion de la caisse des retraites, c’est-à-dire une suspension durable de cette réforme, soit son retrait et la dissolution de l’assemblée nationale.



Mais alors, l'effondrement de l'hégémonie culturelle néolibérale risque d’aboutir à un pouvoir nationaliste illibéral: piège alternatif à éviter. D'où la nécessité d’agir dans un mouvement historique inventif pour passer du “contre” au “pour” une affirmation qui réalise l’unification du peuple en restaurant la cohésion sociale. Autrement dit, il faut trouver un “débouché”, un désir politique positif qui établit la souveraineté populaire des producteurs de la production, c’est-à-dire une réappropriation générale de l’outil de production par et pour les travailleurs.