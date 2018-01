Communiqué Sessions régionales de l’IHEDN deux formations en 2018





L'IHEDN, après les dernières formations qui s'étaient tenues à La Réunion en 2014, organise deux nouvelles formations dans notre île en 2018 :



Une session en région (La Réunion et Mayotte), du 14 mai au 2 juin 2018 : destinée aux cadres supérieurs de plus de 30 ans qui répondent aux conditions présentées dans le dossier d'inscription téléchargeable sur



Un séminaire "jeunes" (La Réunion), du 14 au 19 mai 2018 : destiné aux étudiants et jeunes actifs de 20 à 30 ans qui répondent aux conditions présentées sur le site www.ihedn.fr (rubrique formation – jeunes – session ihedn jeunes – 107° session La Réunion Mayotte).



Alternant conférences-débats, travaux en comités et visites d'installations militaires ou liées à la défense, ces formations visent trois grands objectifs :



• sensibiliser à la complexité du monde contemporain, aux questions de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de la défense

• approfondir ensemble la réflexion sur les problématiques et les enjeux de défense

• renforcer, dans un environnement culturellement diversifié, la capacité d'analyse et de prise de décision, en approfondissant la compréhension.



Ces sessions et séminaires font appel à des conférenciers de grande qualité pour contribuer à une réflexion actualisée sur les concepts de défense, de sécurité ou de géopolitique et particulièrement orientée sur la situation spécifique de La Réunion et de Mayotte dans l'océan Indien.



L'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) est un établissement public à dimension interministérielle placé sous la tutelle du Premier ministre qui a en charge le rayonnement de l'esprit de défense. Il a notamment pour mission de promouvoir, au travers de formations, la culture de défense et de sécurité nationale et de permettre aux acteurs majeurs de la nation de prendre conscience des enjeux collectifs qui touchent la société française dans son ensemble et notre région en particulier. Ces formations s'adressent à un large public de civils et de militaires, français et étrangers.





