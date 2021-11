A la Une . Ses soutiens prédisent à Michel Barnier le même destin que Jacques Chirac

Candidat LR à l'investiture du parti pour la présidentielle, Michel Barnier est arrivé ce jeudi dans l'île pour une visite de trois jours. L'occasion pour l'ancien ministre, commissaire européen et négociateur en chef du Brexit, de présenter le programme qu'il compte porter pour l'Outre-Mer. Chose faite cet après-midi à Saint-Denis où il est allé à la rencontre des militants LR dionysiens, avant son grand meeting demain à Saint-Pierre aux côtés de Michel Fontaine. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 à 21:25





Mais pas de quoi décourager Michel Barnier qui compte bien s'appuyer sur son programme pour tenter de séduire tout d'abord les militants LR et ensuite les Français. Il se donne notamment pour ambition de maîtriser l'immigration, de redonner toute sa valeur au travail en étant favorable à la suppression des allocations chômage après deux refus d'offre d'emploi, de décaler l'âge de la retraite à 65 ans ou encore de décarboner l'économie française.



Des points abordés ce vendredi après-midi au cours d'une "rencontre familiale et conviviale", dixit l'ancien député-maire René Paul Victoria, entouré des militants LR du chef-lieu "qui ont envie de s'engager" et de ses soutiens politiques dans l'île : l'ancienne élue régionale Yolaine Costes, le député David Lorion, de François Caillé (président de l'antenne locale des amis de Jacques Chirac) et d'Emmanuel Virin (délégué LR dans la 6e circonscription).



"Il faut être pragmatique et être pragmatique c'est du gaullisme", affirme René-Paul Victoria qui retrace l’action de sa famille politique en faveur de La Réunion. "Je pense à Michel Debré mais aussi à Auguste Legros, Paul Bénard, Paul Moreau, ce sont des hommes qui ont fait La Réunion que nous connaissons. N'oublions pas Jacques Chirac car quand on aime l'Outre-Mer, tout devient possible", approuve-t-il en référence à un célèbre slogan de campagne présidentielle.



"Il faut arrêter de penser que l'élection est déjà jouée"



"Cela faisait très longtemps que j'aurais aimé que Michel Barnier se positionne sur le devant de la scène car je pense que c'est un homme qui redonne à la politique ses lettres de noblesse", approuve Yolaine Costes, vice-présidente de Région de 2010 à 2021. "Il a fait le choix de travailler sur le fond des dossiers. Un des rares qui connaît l’Outre-mer et les RUP et qui a pris des décisions qui nous ont permis d’avoir le respect de Bruxelles", souligne-t-elle.



"Je prends rarement la parole sur le plan politique mais je pense sincèrement que c'est un des rares candidats qui peut porter notre voix. Pour l’Outre-mer, l’Europe c'est essentiel. Mais il faut la réinventer. J'ai eu à gérer pendant 10 ans à la Région les dossiers européens et c'est important d'être entendu et nous l'avons été avec Michel Barnier", a-t-elle salué son action auprès des instances européennes. Michel Barnier a été tour à tour député, commissaire et négociateur européen pour le Brexit.



"Le gouvernement n'a pas placé un euro supplémentaire pour les Outre-Mer mais veut nous faire entrer dans le droit commun et c'est mortel. Il ne faut pas oublier que nous sommes exceptionnels au niveau de notre marché, de nos activités, de nos difficultés pourtant reconnues par l'Europe qui nous accorde des spécificités mais pas le gouvernement. Mais qu'est-ce que le droit commun quand on est dans un territoire où tout est différent ? L’Outre-mer est une chance à condition que les gouvernements en prennent conscience. Les deux grandes puissances mondiales veulent garder leurs territoires, notamment dans le Pacifique. Pendant ce temps, la France laisse tomber la Nouvelle-Calédonie. Quel que soit le résultat, il va y avoir des répercussions aux Antilles, en Guyane, en Polynésie et à La Réunion. Ce sentiment est partagé par tous les députés ultramarins et hexagonaux. Nous avons besoin d'un homme pour qui l’Outre-mer compte", abonde le député David Lorion qui voit en Michel Barnier le garant de cette vision gaulliste de la France d'Outre-Mer et non pas celle de "territoire d'outre-mer".



"Et si nous devons avoir les mêmes droits et devoirs, nous devons également avoir le même niveau de vie qu'en France métropolitaine. On nous a promis une égalité réelle qui n'en n'est pas. Il ne s’agit pas juste de reconnaître les CIMM mais d’apporter un effort financier de l'Etat pour que l’Outre-mer se développe et je peux vous dire qu'on en est loin. Le budget Outre-mer n’a pas augmenté d'un centime entre 2017 et 2022", ajuste le parlementaire qui participe depuis octobre aux débats sur le projet de loi de finances 2022.



Prenant la parole, l'homme d'affaires François Caillé estime possible la réédition du retournement de situation qui avait eu lieu au cours du duel fratricide de la droite il y a 27 ans. Une sorte de primaire sans le nom à l'époque. "J’ai fait un rêve, celui de reproduire ce qu'on a fait pour Jacques Chirac. En décembre 1994, alors que Jacques Chirac était au plus bas dans les sondages avec moins de 10% et Balladur à 24-25%, la famille gaulliste allait vers Balladur", trouve-t-il des similitudes.



"Nous ne sommes pas des danseuses de la République mais nous sommes une vraie chance pour la France. Jacques Chirac avait cette affection incroyable pour l'Outre-mer. Et puis vous savez ce qui est arrivé en mai 1995... Et immédiatement il a mis en oeuvre cette politique extrêmement favorable à l'Outre-mer comme la loi Pons. J'ai retrouvé en Michel Barnier un peu de Jacques Chirac, quelqu'un avec beaucoup d'affection pour nos territoires. Mais il faut arrêter de penser que l'élection est déjà jouée. S'il y a un candidat qui peut gagner contre Macron, c'est Michel Barnier", croit-il au succès de cette candidature.



"Le président dont la France a besoin"



A ses côtés, Emmanuel Virin voit lui aussi en Michel Barnier la stature d’homme d’Etat qui fait visiblement défaut parmi les prétendants à la fonction suprême. Cela grâce aux multiples casquettes électives qu’il a exercées depuis ses 22 ans et un parcours qui l’a mené aux plus hautes fonctions de l'Etat. Le Savoyard a été appelé à quatre reprises dans différents gouvernements en tant que ministre.



"Depuis plusieurs années, et notamment ces cinq dernières années, la France et La Réunion vont mal. Nous avons un président qui découvre les problèmes de l'Outre-Mer à quelques mois d'une présidentielle. Il faut envoyer un signal fort. Depuis hier que j'accompagne Michel Barnier, je peux vous dire que j'ai découvert quelqu'un qui aime l'Outre-mer et qui connaît tous ses dossiers. Michel Barnier est sans doute celui qui fait le plus peur à Emmanuel Macron. Quand on voit tout ce qu'il fait pour l'empêcher de gagner l'élection interne, on se dit qu'au plus haut niveau de l'Etat, ils sentent venir quelque chose. Michel Barnier peut être celui qui rassemblera notre famille politique et la France. C’est le président dont la France a besoin. Je militerai pour que Michel Barnier soit le candidat de notre famille républicaine", conforte-t-il les louanges dressées par ses autres soutiens réunionnais.



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur