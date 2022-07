Mayotte Ses propos vis-à-vis des passagers de Mayotte ont fait des vagues jusqu'à Air austral

​Suite à la diffusion ce jeudi d’une vidéo montrant une agent d’escale critiquant l’attitude de certains passagers en partance pour Mayotte, la compagnie régionale Air austral a tenu à mettre les choses au clair. Par LG - Publié le Dimanche 3 Juillet 2022 à 15:47





Dans celle-ci, cette professionnelle en poste à l’aéroport Charles de Gaule à Paris fait part de ses états d’âmes face au comportement de certains passagers. Air austral, qui dessert le 101ème département français, a tenu à préciser qu’il ne s’agissait en rien de l’une de ses employées.



"Une vidéo a été récemment diffusée sur les réseaux sociaux et publiée dans la presse réunionnaise, laissant peser une suspicion fortement préjudiciable sur l’image de la compagnie Air Austral et l’ensemble de ses salariés. Air Austral précise qu’il ne s’agit pas d’une salariée de la compagnie mais d’une employée d’une société sous-traitante à l’escale de Paris Charles de Gaulle", indique la compagnie réunionnaise qui dessert notamment l'océan Indien. Vidéo - Une employée de compagnie aérienne partage son ras-le-bol vis-à-vis des passagers de Mayotte

