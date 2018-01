Ses 5 malinois attaquent une fillette, ils seront euthanasiés

Hier un sexagénaire tentait à la barre de disculper ses 5 chiens, des malinois, qui ont en octobre dernier encerclé et mordu une petite fille de 4 ans et sa tatie. Les deux victimes ont toutes deux eu une journée d'incapacité, la fillette présentait des plaies profondes, notamment à la hanche, relate la presse écrite.



L'homme a pour habitude de promener ses chiens dans les hauts de Saint-Paul, sans laisse, car dit-il, ils se font attaquer par des meutes de chiens s'ils sont attachés. D'ailleurs, alors qu'il avait reconnu les faits devant les gendarmes, son discours a changé hier à la barre, il prétend que ce ne sont pas ses chiens qui ont mordu, mais des chiens errants.



Un discours qui, semble-t-il, a déplu à la vice-procureur, qui s'est émue de l'absence totale de considération du prévenu pour la petite fille mordue. L'homme est condamné à 3 mois de prison avec sursis, à payer des dommages et intérêts, et ses 5 chiens seront "confisqués". Confisqués, à savoir euthanasiés, a tenu à préciser le juge au sexagénaire.