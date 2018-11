Services, commerces, barrages...le point de situation à l'Entre-Deux

Services et commerces



La fermeture des services municipaux de la Ville (mairie, écoles, piscine, bibliothèque, services techniques, service des sports et culturels …), du collège Le Dimitile et du CCAS est toujours maintenue ce mercredi 28 novembre. Tous les rendez-vous programmés par le CCAS et le service Etat-Civil seront reportés dès retour à la normale. L’ensemble des agents de la collectivité est invité à se tenir informé par le biais de notre page fb concernant la reprise de leur activité.



En cas de décès à l’Entre-Deux, le numéro de permanence, merci de bien vouloir composer le : 0 692 34 62 61.



La pharmacie du village est aujourd'hui ouverte.



Barrage au Serré



Les personnes domiciliées à l'Entre-Deux qui souhaitent regagner leur village en voiture sont autorisées à franchir le barrage (dans le sens montant uniquement). Les gilets jaunes cèdent également le passage aux professions médicales, de soins et de service à la personne.



Collecte des déchets



La CASUD informe ses usagers que leurs services sont actuellement fermés. Pas de collecte des bacs jaunes sur les communes de l’Entre-Deux et du Tampon cette semaine. Pour les autres collectes, elles restent inchangées et conformes au calendrier de collecte en vigueur. Les déchèteries du territoire sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Plus d'informations en composant le numéro vert suivant : 0 800 327 327.