Service national universel: Ce que vous en pensez

En juin prochain, 13 départements (La Réunion n'en fait pas partie) testeront le service national universel. Pendant deux semaines, sur la base du volontariat, 3000 jeunes de 16 ans seront accueillis dans diverses structures : internats, bâtiments du ministère des Armées ou centres de formation. Une seconde phase de deux semaines est prévue pour les jeunes volontaires entre juillet 2019 et juin 2020.



"Cette phase comprendra une occasion de vie collective permettant à chaque jeune de créer des liens nouveaux, d’apprendre une façon neuve de vivre en commun, de développer sa culture d’engagement pour affermir sa place et son rôle au sein de la société. Elle sera aussi l’occasion de détecter les difficultés de certains jeunes (lecture, santé, insertion, etc.) et d’y remédier par une orientation vers les dispositifs adaptés", indique le gouvernement.



Une fois la majorité acquise, il leur sera proposé de poursuivre leur volontariat en s’engageant minimum pendant trois mois, dans des domaines tels que l’armée, la gendarmerie, l’aide à la personne, la sécurité civile ou encore la culture.



Ce service national universel d'un mois pourrait devenir obligatoire pour les jeunes de 16 ans à compter de 2022. Nous sommes allés à la rencontre des Réunionnais pour leur demander leur avis sur le sujet. La plupart des passants interrogés s'y sont montrés favorables.



"Je suis pour. Ça permet d’apprendre la discipline, l’ordre et d’amener beaucoup de valeurs". Olivier, 48 ans.



"C’est une mauvaise idée. C’est de la poudre aux yeux. La partie obligatoire n’apporterait rien de plus que ce que font déjà les associations sur le terrain, et il serait mieux de donner plus de moyens aux associations pour élargir leurs compétences. Il vaudrait mieux remettre le service militaire, où on apprenait la discipline et le respect. Car l’armée peut redresser ceux qui en ont besoin". Arsène, 57 ans.



"Je suis contre. Je ne vois pas l’intérêt. Soit on revient au système d’avant, le service militaire obligatoire, soit on reste sur une journée pour ne pas perturber la scolarité. Un mois de service obligatoire, c’est ou trop long, ou trop court. Ce n’est pas en un mois qu'on apprend les bases". Cathy, 47 ans.



"On a déjà des cours d’éducation civique et morale pour ça, je ne vois pas l’intérêt. Un mois c’est trop long". Tom, 15 ans.



"C’est bien pour l’avenir des jeunes, ça va leur permettre d’avancer dans la vie. Ça permettrait peut être qu’il y ait moins de problème. Moins de gens qui cassent, qui brûlent". Nicolas, 42 ans.



"C’est très bien parce qu’il y a trop de délinquance. Ça permettrait d’apprendre le respect et les règles fondamentales de la vie. De recadrer les jeunes qui ont la tête dure. Aujourd’hui, il y a trop de laisser-aller". Astrid, 57 ans.



"C’est une bonne idée cette partie obligatoire, ça pourrait permettre d’apporter plus d’unité, moins de critiques". Myriame, 83 ans.



"Ce serait une bonne chose, pour remettre un peu d’ordre chez les jeunes, certains ont besoin d’être recadrés". Fernand, 61 ans.