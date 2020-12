Courrier des lecteurs Service militaire ou citoyen ?

Par Pour le Parti de Gauche, initiateur et soutien du mouvement La France Insoumise Denise Delavanne et Pascal Hoareau, secrétaires départementaux à La Réunion - Publié le Mercredi 2 Décembre 2020 à 07:45 | Lu 69 fois





Ces affirmations sont inexactes puisque comme exprimé dans l'"Avenir en commun », programme consultable sur internet , il s'agit d'un service citoyen



13: La jeunesse au service de l'intérêt général et de la sûreté de la Nation : créer un service citoyen obligatoire et une garde nationale. Aujourd'hui, de nombreuses tâches indispensables à la sûreté et à l'intégrité de la Nation ne sont pas assurées. C'est vrai aussi bien du point de vue de la défense et de la sûreté que de l'intégrité écologique, de la solidarité et du secours à la population. Ces préoccupations ne peuvent être abandonnées aux marchands ni aux seuls agents des services concernés. C'est la Nation toute entière qui doit y faire face, pour les tâches civiles comme militaires.

Nous proposons de réaliser les mesures suivantes :



• Créer un service citoyen obligatoire

• Pour les femmes et les hommes

• Par conscription avant 25 ans, proche du lieu de vie, en limitant le casernement aux fonctions qui l'exigent réellement

• D'une durée totale de neuf mois, comprenant une formation militaire initiale incluant un droit à l'objection de conscience

• Rémunéré au smic

• Affecté à des tâches d'intérêt général : secours à la population, sapeurs-pompiers, sécurité publique, défense, sécurité civile, protection et réparation de l'environnement, appui à des associations labellisées d'intérêt général

• Présence sur tout le territoire, y compris les Outre-mer, les zones rurales et les quartiers populaires

• Comprenant un bilan de santé, une évaluation des capacités d'écriture, de lecture et de calcul avec leur éventuelle mise à niveau, la formation gratuite à la conduite et le passage de l'examen du permis de conduire

• Créer une garde nationale placée sous commandement civil et composée

• Des jeunes en service citoyen obligatoire ayant choisi d'intégrer la réserve pour la protection de la sûreté et de l'intégrité de la Nation

