Service Civique : 40 missions à pourvoir à la Mairie de Saint-Paul pour les 16-24 ans

Au total, 40 jeunes seront recrutés et débuteront leur mission à partir du 1er septembre 2023 pour une durée de huit mois au sein de la collectivité. Six domaines d’action leur sont proposés : environnement et développement durable, solidarité, accompagnement des seniors, accompagnement de la jeunesse, participation citoyenne et ateliers lors des pauses méridiennes dans les établissement scolaire. Selon les domaines, les volontaires auront l’opportunité, au cours de leur mission d’obtenir leur BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueil collectif de mineurs) .

Une seconde réunion est prévue ce mardi 27 juin à partir de 9h à la mairie centrale de Saint-Paul.

Celles et ceux qui souhaitent y assister pourront s’inscrire directement sur place.