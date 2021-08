A la Une . Seriez-vous tenté par une expérience professionnelle dans les TAAF?

Sur l'archipel de Crozet, dans les îles Kerguelen ou sur Amsterdam, 14 postes sont à pourvoir actuellement pour une expérience inoubliable dans les terres australes et antarctiques françaises. Par NP - Publié le Mercredi 18 Août 2021 à 10:40





Les districts accueillent régulièrement pour des périodes allant de six mois à un an des personnels scientifiques militaires ou logisticiens.



Actuellement, 14 postes sont à pourvoir sur l'île d'Amsterdam, sur l'archipel de Crozet, aux îles Kerguelen ou au siège saint-pierrois des TAAF. Les recrutements concernent par exemple des postes dans le domaine des ressources humaines, de cuisinier, d'ouvrier polyvalent du BTP, de chef d'équipe ou de personnel polyvalent de salle. Des contrats à durée déterminée d'agent contractuel de droit public sont proposés.



Pour plus d'informations :



Depuis 2000, le siège des Terres australes et antarctiques françaises se trouve à Saint-Pierre, en charge notamment du recrutement dans les districts.Les districts accueillent régulièrement pour des périodes allant de six mois à un an des personnels scientifiques militaires ou logisticiens.Actuellement, 14 postes sont à pourvoir sur l'île d'Amsterdam, sur l'archipel de Crozet, aux îles Kerguelen ou au siège saint-pierrois des TAAF. Les recrutements concernent par exemple des postes dans le domaine des ressources humaines, de cuisinier, d'ouvrier polyvalent du BTP, de chef d'équipe ou de personnel polyvalent de salle. Des contrats à durée déterminée d'agent contractuel de droit public sont proposés.Pour plus d'informations : https://taaf.fr/recrutement/





Publicité Publicité