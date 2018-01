Série de cambriolages nocturnes à St-Paul : 4 mineurs interpellés

L'escapade des malfrats s'est soldée par une interpellation. Dans la nuit de dimanche à lundi, une série de cambriolages ont été perpétrés à Saint-Paul. Un bâtiment de la mairie, deux commerces, deux restaurants et la sous-préfecture... au total six endroits ont été visités par la bande de jeunes voleurs.



Si le butin s'est révélé maigre, entre 200 et 300 euros ainsi que des friandises, les dégradations matérielles sont importantes, notamment à la sous-préfecture. Des caméras extérieures ont été arrachées et des rideaux métalliques détériorés.



Alertés aux alentours de 2h50 du matin, les gendarmes sont intervenus rapidement et ont pu intercepter deux jeunes qui tentaient de fuir discrètement à proximité de la sous-préfecture. L'enquête a permis l'interpellation de deux autres individus ce lundi. Les 4 personnes ont été placées en garde à vue. Deux d'entre elles ont été déférés ce mardi après-midi au tribunal de Saint-Denis. Les deux autres ont été remis en liberté.



Les mineurs interpellés sont âgés de 15 à 17 ans et sont, pour la plupart, originaires du quartier de la Grande Fontaine à Saint-Paul. L'enquête en cours permettra aux gendarmes d'établir les connections avec d'éventuels complices.