Série de cambriolages dans l'Ouest : La gendarmerie appelle à la vigilance

La gendarmerie de La Réunion rappelle, sur sa page Facebook, l'importance se sécuriser et surveiller les lieux d'habitation en cette période de vacances scolaires. De nombreux cambriolages ont été constatés par les militaires de la compagnie de Saint-Paul cette dernière semaine : Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 21 Janvier 2022 à 10:16

Au cours de la semaine, une série de cambriolages dans des lieux privés (maisons, résidences, sociétés) et publics (écoles) du côté Ouest de l'île a été constatée par la #Gendarmerie . Les villes allant de Saint-Paul à la Saline-les-Bains semblent être particulièrement ciblées par les malfaiteurs :



- Cambriolage dans une résidence à l'Ermitage, St-Gilles-les-Bains (cartes bancaires, appareil photo et argent dérobés) ;

- Cambriolage dans une société de contrôle technique à Saint-Paul (argent dérobé) ;

- Cambriolage d'appartement en construction à l'Éperon, St-Paul (compteurs électriques dérobés) ;

- Cambriolage à la Saline-les-Bains (bijoux, argent liquide, Ipad dérobés) ;

- Cambriolage des locaux de dépôt de bus Kar'Ouest à St-Paul (préjudice à estimer)

- Intrusions multiples dans l'école primaire du Mont-Roquefeuil (pas de vol estimé).



RAPPEL des 3 "S" : SÉCURISER - SURVEILLER - SIGNALER



- Sécuriser votre domicile/société avec un système d'éclairage puissant et/ou un système de vidéo pour dissuader les malfaiteurs.

- Soyez solidaires entre voisins: Si vous partez en vacances, demandez à votre voisin de récupérer votre courrier pour éviter tout indice sur votre absence.

- En cas de cambriolage ou si vous apercevez un individu suspect qui rode près de chez vous, signalez-le immédiatement aux forces de l'ordre grâce au 17.







Regis Labrousse