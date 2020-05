Faits-divers Série de cambriolages : Les 4 suspects déférés ce jeudi devant le tribunal Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 18:41 | Lu 288 fois

Le coup de filet de la gendarmerie mardi matin afin d'interpeller 4 individus, n'aura pas été vain. Les gardes à vue ont permis d'élucider de nombreux faits de cambriolages commis à Sainte-Marie et ses environs. Ce sont donc 2 jeunes majeurs et 2 mineurs qui vont être présentés devant un juge d'instruction, jeudi dans la journée.



Compte tenu des informations récoltées par les enquêteurs au cours des gardes à vue, il est probable qu'une ouverture d'information soit décidée afin de pouvoir apporter plus d'éléments aux dossiers des ces nombreux cambriolages.



Regis Labrousse Faits-diversier