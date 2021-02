A la Une ... Serge Valgresy, nouveau président de l'association Grand Raid

À l'issue d'une réunion du comité directeur, Robert Chicaud, président de l'association depuis 1996 date à laquelle il avait succédé à son ami Michel Noël, a décidé de ne pas se représenter à ce poste tout en continuant à oeuvrer au sein du bureau sur des missions qui restent à définir. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 11:10 | Lu 576 fois

Serge Valgresy a été élu par le comité à la présidence de l'association. Agé de 57 ans, marié et travaillant à la SIDR, il bénéficie d'une longue expérience au sein du comité, qu'il a rejoint en 2008. Il connait parfaitement l'épreuve coté course pour y avoir participé en 2001, 2004 et 2005 mais aussi coté organisation ou il assume la difficile mission de chef de poste du site d'arrivée : La Redoute. C'est également un raideur aguerri avec de nombreux trails à son actif (Trail des Anglais, Arc en Ciel, CCC, L'échappée Belle, Tour des Lacs au GRP ...)



Nul doute que Serge Valgresy, avec l'appui du comité directeur, saura continuer à faire du Grand raid et de son épreuve mythique, la diagonale des fous, l'une des références de l'Utra Trail.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur