Serge Hoareau élu président de l'AMDR : Les réactions des politiques

Jean Hugues RATENON, député de la Réunion : "Je salue l’élection de Monsieur Serge Hoareau comme président de l’association des maires de la Réunion. Je félicite les maires qui ont fait ce choix du changement pour la Réunion correspondant ainsi à la volonté qui s’est exprimé lors des dernières élections municipales. Je souhaite à présent que l’AMDR travaille véritablement avec les parlementaires sur les grands dossiers comme par exemple : le plan de relance. Mais aussi, sur les différents textes qui arrivent en discussion à l’Assemblée Nationale ; voir comment porter la voix des maires et des intercommunalités au plus haut niveau dans l’intérêt de la population. Avec la crise économique, sanitaire, l’association des maires de la Réunion doit être plus que jamais une force de proposition. Le nouveau Président peut compter sur mon total soutien et ma détermination."





Olivier HOARAU, maire du Port : "Je félicite mon ami Serge HOAREAU, maire de la Petite Île pour sa brillante élection à la présidence de l’AMDR. C’est un homme de consensus qui a démontré sa capacité à porter des messages clairs et fermes vis-à-vis de l’État et de nos autres partenaires institutionnels. Son élection répond au changement que nous souhaitions conformément au vote de nos concitoyens lors des dernières élections municipales. Je veux remercier mon collègue Stéphane FOUASSIN pour son implication et son engagement auprès de ses collègues maires lors de son mandat."



Didier ROBERT, président de la Région Réunion : "Je tiens à féliciter Serge HOAREAU pour son élection à la tête de l’Association des Maires du Département de La Réunion. Le Premier magistrat de la ville de la Petite-île est un homme à la fois de terrain et de dossiers. Nul doute qu'il saura apporter une oreille attentive aux préoccupations des autres maires, et se fera également leur porte-parole en cette période particulière et difficile pour notre île. Comme a su le faire avec engagement et détermination son prédécesseur Stéphane FOUASSIN, dont je salue ici l’action sans faille pendant 6 ans".