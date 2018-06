Serge Hoareau à Bruxelles pour défendre l'agriculture réunionnaise

Représentant Cyrille Melchior, le Vice Président délégué à l’Agriculture Serge Hoareau est actuellement à Bruxelles pour faire entendre aux côtés des acteurs agricoles de La Réunion la voix de notre département dans les discussions en cours sur la prochaine programmation. En effet l’Union Européenne envisage une baisse importante des fonds dédiés au développement de l’agriculture pour le POSEI et le FEADER.



Face à cette menace le Département de La Réunion se mobilise. Une motion a été adoptée hier à l’unanimité pour sensibiliser l’Etat sur l’importance de ce soutien européen à un secteur porteur en termes de richesses et d’emplois (voir la motion). Et le Vice-Président délégué entend bien expliquer les enjeux pour les Reunionnais et La Réunion. Nou tien bo, nou larg’ pas!