Serge Hoareau, Premier Vice-Président, au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Serge Hoareau, Premier Vice-Président du Département délégué aux affaires agricoles, européennes et institutionnelles, a été reçu ce mardi 21 septembre au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, rue de Varenne à Paris. Par Département de La Réunion - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 18:11

Les sujets structurants et d'actualité, relatifs au développement agricole de la Réunion figuraient à l’ordre du jour de la rencontre avec les membres du Cabinet du ministre Julien Denormandie.



Parmi les dossiers qui ont été examinés, on citera l’élaboration du Plan stratégique national PSN/Feader 2023-2027, avec notamment la possibilité d'intégrer une partie spécifique aux RUP (Régions ultrapériphériques) dans le PSN. Le sujet de l'augmentation du coût du fret et des matières agricoles a également été abordé lors de cette réunion de travail.



