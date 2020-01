Serge Hoarau bras droit de Didier Robert ?

Didier Robert n'a que l'embarras du choix. Le prétendant candidat à la mairie de Saint Denis réfléchit intensément à la constitution de sa nouvelle liste. Ce scrutin majeur de la vie politique locale a réveillé bien des ambitions.



Serge Hoarau visible au pique nique à la Trinité de Didier Robert.....



Le Président du Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion croule sous les contentieux de son administration qui s'enfonce chaque semaine malgré son temps plein. Entre les procédures administratives et pénales , ce dernier , proche de Didier Robert chercherait-il une porte de sortie ?



La mairie de Saint Denis est un beau challenge et ce duo pourrait redonner du baume au cœur aux Dionysiens !