A la Une . "Serez-vous capable de faire le bon choix?", une vidéo interactive pour la prévention

L’association Allons Jouer Mangue vient de sortir une vidéo de prévention contre la consommation de stupéfiants. L’originalité vient de l’interactivité de la vidéo qui a pour objectif de faire prendre conscience de l’importance de ses choix. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 15:47

Comme chaque année depuis sa création en 2017, l’association Allons Jouer Mangue a répondu à l’appel à projets MILD&CA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives). Cette année, l’association a décidé de se focaliser sur les ateliers de prévention accompagnée d’une vidéo.



Contrairement à d’habitude, la vidéo n’est pas en format reportage. C’est une fiction interactive où le spectateur est invité à choisir la suite parmi trois options. "Si la vidéo est interactive, c’est pour rappeler qu’on est amené à devoir faire les bons choix dans la vie. C’est le message que l’on souhaite faire passer" explique Frédéric Moutoumodely, le membre de l’association qui a réalisé la vidéo.



Cette vidéo s’adresse à tous, mais plus particulièrement les 16-25 ans qui sont les plus susceptibles d’avoir des comportements à risques.



Localisé à la Chatoire au Tampon, l’association Allons Jouer Mangue agit sur plusieurs points. Outre la prévention contre les conduites addictives, elle lutte beaucoup contre la fracture numérique des séniors au travers d’ateliers et d’accompagnement.



Découvrez la vidéo de l’association :





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur