A la Une . Séquestration sur fond d'héritage : Vanessa Lemerle et son compagnon iront-ils en prison pour 30 ans ?

Le jury populaire et les magistrats professionnels ont désormais 4 jours pour se forger une intime conviction sur la culpabilité et la responsabilité de chacun dans ces faits. Dans la nuit du 10 avril 2018, Nicolas Lemerle, fils du notaire Paul bien connu à La Réunion, était agressé, violenté, séquestré et extorqué à son domicile de Saint-Gilles-les-Bains. Malgré leurs dénégations et leurs innombrables changements de versions, il est fort probable que cette expédition ait été commanditée et réalisée par sa sœur cadette Vanessa Lemerle et son compagnon de circonstance Omar M'Barki.Tous deux sont soupçonnés de ces faits pour lesquels ils encourent la lourde peine de 30 ans de réclusion criminelle.Ce lundi après-midi, ils comparaissent devant la cour d'assises jusqu'à jeudi, jour de verdict.Selon une source proche du dossier, Vanessa Lermerle, 53 ans, était en conflit avec son frère et sa sœur aînée, Emmanuelle, depuis toujours. Les relations difficiles avaient empiré au moment du décès de leur père , soulevant des questions d'héritage.La veille des faits, Vanessa et Omar, 27 ans, auraient rencontré fortuitement Nicolas dans un supermarché de Saint-Gilles. Dans la soirée, une dispute aurait éclaté entre Omar et la quinquagénaire. Se plaignant des relations délétères avec son frère détesté, cette dernière aurait demandé à son conjoint de la venger.Tous deux se seraient ainsi rendus au domicile de Nicolas Lemerle. Celui-ci aurait été tiré de son sommeil par un homme encagoulé qui l'aurait roué de coups, notamment avec une lampe torche. En sang, le jeune homme aurait alors été douché puis attaché à un arbre de son jardin et bâillonné. Sous la menace d'une tronçonneuse, il aurait été contraint de donner les codes de ses cartes bancaires que son agresseur aurait dérobées, au même titre que différents objets de valeur.Au petit matin, les gendarmes s'étaient rendus au domicile de Vanessa Lermerle et les premières constations auraient permis de la soupçonner d'avoir fait partie de l'expédition. Tout au long de l'enquête et de leurs auditions de garde à vue, puis devant la juge d'instruction, chacun aurait plusieurs fois changé de version, plusieurs aller-retour ayant été effectués au domicile de la victime présumée la nuit des faits. Les deux accusés avaient été placés en détention provisoire à l'issue de leur mise en examen en avril 2018. Puis, ils avaient été libérés sous contrôle judiciaire un an plus tard avec une interdiction d'entrer en contact. Mais à cause d'un accident de la circulation au cours duquel Vanessa Lemerle était alcoolisée, les deux suspects avaient été retrouvés ensemble et renvoyés dans leur cellule respective. Le jury populaire et les magistrats professionnels ont désormais 4 jours pour se forger une intime conviction sur la culpabilité et la responsabilité de chacun dans ces faits.