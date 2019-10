Séquestration, humiliation et violences: Les quatre bourreaux derrière les barreaux

Pour leur part, Maëva L. et Davina F. ont participé aussi aux violences et au vol. Toute cette scène s'est malheureusement déroulée devant les enfants de Maëva L. et Davina F. "C'est humiliant, c'est dégueulasse, c'est un déchaînement d'humiliation. C'est scandaleux et minable. Aujourd'hui il est traumatisé et toujours inquiet", explique l'avocat de la partie civile.



La procureure de la République n'y est pas allée pas quatre chemins : "C'est de l'immonde lâcheté gratuite. Il a subi des crachats et des menaces de mort. De plus, ils n'ont aucune empathie. Il y a eu cette volonté d'humilier, ce sont des violences gratuites et crapuleuses. Tout ça pour avoir refusé d'aller chercher un colis qui contenait des stupéfiants".



La procureur requiert des peines particulièrement lourdes au vu des casiers de chacune d'entre elles, alors qu'elles sont primo délinquantes. Elle demande 5 ans pour Davina F., 3 ans pour Maëva L. et Lydie M., et 5 ans pour Philippe D., déjà en prison et affichant un casier de 16 mentions. Le maintien en détention est aussi demandé pour les 4 comparses.



Pour la défense des quatre prévenus, il s'agit surtout de ramener les peines à de plus justes proportions, compte tenu de l'absence de casier pour les trois femmes. Il est également mis en avant, l'alcoolisation massive de toutes les personnes présentes ce jour-là, comme étant la principale raison de leur présence devant la cour. Les avocats plaident notamment des peines mixtes sans maintien en détention.



Si les faits sont requalifiés en "vol en réunion" pour les quatre, ils sont tous reconnus coupable de violences et séquestration ayant entraîné une ITT de 30 jours. Davina F. et Maëva L. sont condamnées à 4 ans, dont 2 ans avec sursis mise à l'épreuve. Philippe D. est condamné à 4 ans ferme. Lydie M., qui était sous contrôle judiciaire à son arrivée à l'audience, est condamnée à 3 ans dont 1 an avec sursis mise à l'épreuve. Ils sont tous les quatre placés en détention.

